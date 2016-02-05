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وواشنطن ستبحث الاقتراح السعودي خلال لقاء بروكسل

المصدر: قاعدة نيليس الجوية (نيفادا) - رويترز
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قال وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، الخميس، إن الإدارة الأميركية اطلعت على العرض السعودي بإرسال قوات برية إلى سوريا لقتال "داعش".

وأشار كارتر، خلال زيارة لقاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا، إلى أنه سيتم بحث هذا الأمر مع المسؤولين السعوديين خلال اجتماع للتحالف الدولي في بروكسل يعقد الأسبوع المقبل.

وفي سياق آخر، قال كارتر إن الولايات المتحدة تراقب الأحداث في ليبيا بدقة بالغة، لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن توسيع نطاق دورها هناك.

وقال كارتر إن التركيز الآن ينصب على التغيير السياسي في ليبيا التي ينتظر أن تشكل فيها إدارتان متنافستان حكومة وحدة وطنية.

كلمات دالّة

#أميركا, #واشنطن, #ليبيا, #تدخل عسطري, #داعش, #التحالف الدولي

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