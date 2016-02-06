أنباء عن توافق ليبي على حكومة مؤلفة من 13 وزارة

قالت مصادر ليبية مقربة من حكومة الوفاق إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سيعقد لقاء تشاوريا مع ممثلي طرفي الحوار بمدينة الصخيرات اليوم السبت.

وكشفت المصادر لـ"العربية.نت" أن هذا اللقاء ستوضع فيه اللمسات الأخيرة على التشكيلة الثانية لحكومة الوفاق، بعد أن عرض المجلس الرئاسي عدداً من الأسماء لتولي 13 وزارة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن الخلاف على حقائب الخارجية والدفاع والنفط قد حسم بشكل نهائي بين الأطراف، بعد أن قدم ممثلو المؤتمر الوطني العام المنتهي الولاية ليونة أكثر في مناقشة حقيبة الدفاع التي ستتولاها شخصية مقربة من القائد العام للجيش خليفة حفتر.

وقالت المصادر إن ضغوط المجتمع الدولي التي تعرض لها النواب المقاطعون وممثلو المؤتمر أفرزت أفضل تعاطٍ مع المقترحات المقدمة من المجلس الرئاسي بشأن بقاء مؤسسة الجيش بهياكلها وقادتها خصوصا، بعد أن أقدم المؤتمر الوطني على إعلان إقالة 11 عضوا من أعضائه ممن شاركوا في التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي وشاركوا في تشكيل حكومة الوفاق.

وتوقعت المصادر أن يعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن تشكيلته الثانية خلال مساء اليوم السبت أو غدا الأحد على حد أقصى.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر قد طالب خلال لقائه أمس برئيس مجلس النواب عقيلة صالح بضرورة الإسراع في اعتماد التشكيلة الحكومية الجديدة حال الإعلان عنها والإسراع في تنفيذ الاتفاق السياسي.