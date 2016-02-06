ليبيا.. اتفاق مبدئي على توزيع جغرافي للحقائب الوزارية

تتواصل المشاورات بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي في المغرب، فيما يُنتظر أن يتم الإعلان عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني خلال الساعات القادمة.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن هناك توافقاً على أن تكون الحكومة مصغرة وتقتصر على 12 وزيراً فقط.

فتحت ضغوط دولية وإقليمية، يجتمع المجلس الرئاسي الليبي في الصخيرات للاتفاق على تشكيلة جديدة لحكومة الوفاق ستكون مصغرة.

وسيتم توزيع الحقائب في التشكيلة الوزارية مناطقياً، حيث تمثل المنطقة الغربية بخمس وزارات، وأربع للشرقية، وثلاث حقائب للمنطقة الجنوبية، مع معلومات عن توافق حول وزارة الدفاع.

ضغوط دولية يمارسها بالخصوص الاتحاد الأوروبي والناتو اللذان يبحثان عن شريك في ليبيا لجهود مواجهة تنظيم "داعش".

الاتحاد الأوروبي عرض مقترحات عدة، من بينها مهمة لتأمين المواقع الحساسة كالمطارات والمباني الحكومية ومراقبة تطبيق وقف إطلاق نار محتمل، أو انتشار بحري قبالة السواحل الليبية.

فيما اعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينز شتولتنبورغ أن تشكيل الحكومة يعتبر خطوة أولى مهمة لمحاربة "داعش" في ليبيا، مكرراً التعهدات السابقة بأن الحلف مستعد للمساعدة على بناء مؤسسات دفاعية في ليبيا، وإرسال مستشارين ومدربين بشرط أن يتم طلب ذلك عبر حكومة وفاق وطني.