ليبيا.. كوبلر يطالب بسرعة اعتماد تشكيلة حكومة الوفاق

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ظهر الجمعة بمدينة شحات شرق البلاد.

وطالب كوبلر رئيس مجلس النواب سرعة اعتماد حكومة تطبيق الاتفاق السياسي واعتماد حكومة الوفاق في تشكيلتها الوزارية الثانية التي سيعلن عنها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال الساعات القادمة.

وقال كوبلر خلال بيان على صفحته على "تويتر" عقب لقائه بصالح إنهما اتفقا على ضرورة عمل الحكومة بالعاصمة وتهيئة الأوضاع لها.

من جانبه، اعتبر صالح أمر اعتماد الحكومة شأن النواب ولهم الحق في مناقشة واعتماد الحكومة دون ضغوط لإقرارها بالشكل الذي يخدم المرحلة.

وطالب صالح بضرورة عمل الحكومة من طرابلس وبحماية الجيش والشرطة واستبعاد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون من العاصمة.