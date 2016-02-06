مخاوف من انتشار انفلونزا الخنازير بليبيا.. ووفاة رضيع

أعلن مركز مكافحة الأمراض في ليبيا عن وفاة طفل رضيع بأحد مستشفيات العاصمة طرابلس بسبب انفلونزا الخنازير.

وقال المركز في بيان رسمي إن الإجراءات الطبية أكدت وفاة الطفل الرضيع بمستشفى الجلاء بالعاصمة بسبب هذا المرض فيما لا يزال المركز في تعاون مستمر لمتابعة ما يزيد عن 20 حالة أخرى في العاصمة.

وأوضح البيان أن عينات تجرى عليها الفحوص في الوقت الحالي للوقوف على حجم انتشار المرض في المدينة.

وعن إمكانية انتشاره خارج العاصمة، قال طبيب بالمستشفى المركزي بطرابلس فضل عدم ذكر اسمه لــ"العربية.نت": "كوادرنا الطبية عاجزة عن متابعة الأوضاع في العاصمة وهي منقطعة تماماً عن المدن الأخرى".

وكشف الطبيب أن المراكز الصحية راسلت خلال الأسبوع الماضي وزارة الصحة التابعة للمؤتمر، مؤكداً وجودا حقيقيا لفيروس انفلونزا الخنازير إلا أن الوزارة فضلت التكتم على الأمر وعدم متابعته.

وأكد الطبيب أن وفاة الرضيع ليست هي الحالة الأولى بل هي الثالثة بالعاصمة، حيث توفى قبله رجل في الأربعينيات من عمره، وشاب في منتصف العشرينات خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وأوضح أن المراكز الطبية في العاصمة لا تمتلك المخابر ولا الإمكانيات اللازمة لملاحقة الفيروس والحد من انتشاره، كما أن اللقاح المضاد للفيروس المتوفر عند مركز محافحة الأمراض لا يكفي للحد من حجم خطر انتشار الفيروس.