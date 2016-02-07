عمليات استطلاع يومية تنفذها فرق أميركية بليبيا

قالت مجلة نيوزويك الأميركية إن فرق استطلاع أميركية خاصة تنفذ بشكل يومي عمليات استطلاع استخباراتية في الأراضي الليبية.

ونقلت المجلة عن مصادر أن فرق الاستطلاع تستخدم مطارا عسكريا بجزيرة صقلية القريبة من ليبيا كمركز للانطلاق إلى الأراضي الليبية بواسطة طائرات ركاب وصولا إلى قواعد جوية ليبية داخل ليبيا.

وأوضحت المجلة أن هذه العمليات تنحصر مهامها في جمع معلومات استخباراتية لتحديد أهداف محتملة لغارات جوية وعمليات للقوات الخاصة الأميركية.

وكشفت المجلة عن اجتماعات تعقد بشكل دوري بين فرق أميركية تابعة للقوات الخاصة ومجموعات مسلحة ليبية لتقييم قدراتها العسكرية تزودها بالاستشارات اللازمة لدعمها في مجالات الاستطلاع ومع المعلومات والعمليات الخاصة ضد الإرهاب.

ونقلت الصحيفة آراء سياسيين تعكس مخاوف البيت الأبيض إزاء تمدد تنظيم داعش بليبيا وسط الانقسامات السياسية الحادة والمستمرة في البلاد.

وكانت وسائل إعلام محلية كشفت عن ضغوط متزايدة على الرئيس الأميركي باراك أوباما للموافقة على إطلاق عملية عسكرية ضد داعش بليبيا التي تزايدت الأنباء في الآونة الأخيرة عن إمكانية إشراك عدد من الدول الكبرى فيها في مقدمتها إيطاليا.