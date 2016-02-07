ليبيا.. غارات مجهولة تقتل 4 أشخاص في درنة

قتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم امرأة وطفلها، في غارات جوية لطائرات حربية مجهولة، فجر اليوم الأحد، على منطقة باب طبرق في مدينة درنة شرق ليبيا، بحسب مسؤولين وشهود عيان.

وقال مسؤول محلي من مدينة درنة إن "منطقة باب طبرق شهدت فجر اليوم غارات جوية عنيفة جداً من قبل طيران حربي مجهول الهوية".

وأكد المسؤول أن "تلك الغارات أودت بحياة 4 أشخاص على الأقل، وهم وليد محمد بوخطوة ومهيدي محمد المنصوري التابعان لمجلس شوري مجاهدي درنة، وهو تشكيل لكتائب مسلحة، إضافة لامرأة وطفلها".

ومجلس شورى مجاهدي درنة، هو ائتلاف من كتائب مسلحة تقاتل تنظيم داعش في مدينة درنة. كما تقاتل تلك الكتائب قوات الجيش الليبي المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرق البلاد.

ويُتهم ذلك الائتلاف أيضًا بالتطرف وموالاة تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو الأمر الذي نفاه الائتلاف في أكثر من بيان سابق رسمي.