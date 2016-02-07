ليبيا.. مقتل 3 قيادات إرهابية في قصف جوي ببنغازي

أكدت مصادر عسكرية ليبية مقتل ثلاثة قياديين من التنظيمات الإرهابية خلال قصف جوي استهدف اجتماعا لقيادات التنظيم يوم أمس السبت في بنغازي.

وقال المصدر لــ"العربية.نت" إن معلومات استخباراتية أكدت تواجد عدد من القيادات التابعة لتنظيمات إرهابية لعقد اجتماع في أحد المباني غرب المدينة مساء أمس السبت مما سهل عملية استهداف الاجتماع بواسطة طائرة مروحية.

وأضاف أن العملية كللت بالنجاح وأكدت معلوماتنا أن ثلاثة قياديين من أصل خمسة كانوا بالاجتماع قتلوا، فيما تم نقل الاثنين الآخرين لتلقي العلاج جراء اصاباتهم البليغة.

وقال قواتنا على الأرض وفي الجو لم تكف عن استهداف مواقع الإرهاب المتحصنة في منازل الأهالي ومقار الدولة ونتوقع ان نهاية هذه التنظيمات قريبة بسبب شح الامداد لديهم، اضافة للحصار المضروب عليهم منذ فترة.