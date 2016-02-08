الجيش الليبي يشن غارات على داعش في درنة

قال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي الاثنين إن القوات الحليفة للحكومة المعترف بها دوليا نفذت غارات جوية على مناطق لمقاتلي تنظيم داعش في مدينة درنة، لكن إحدى طائراتها تحطمت بعد ذلك بسبب عطل ميكانيكي.

ونفذت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر غارة جوية على منطقة درنة، وهي مدينة تشهد قتالا بين داعش ومقاتلين إسلاميين مناوئين لها.

وأكد شاهد في المدينة وقوع الغارة في منطقة يسيطر عليها داعش لكنه لم يستطع إعطاء تفاصيل عن أي أضرار أو خسائر في الأرواح.

وقال عبدالكريم صبرا المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن طائرة تابعة للجيش من طراز ميج-23 تحطمت بسبب مشكلة فنية، مضيفا أنها شاركت في الغارات على المدينة.

وأضاف المتحدث أن الطيار نجا وبحالة جيدة.