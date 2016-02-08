الجيش الليبي يصد هجوما مسلحا قادما من "دارفور"

قالت مصادر عسكرية ليبية من مدينة الكفرة إن قوات الجيش الوطني تمكنت ليل الأحد من دحر هجوم على منافذ المدينة الجنوبية من قبل مجموعات مسلحة قادمة من دارفور في السودان.

وأوضحت المصادر لــ"العربية.نت" أن هذه المجموعات حاولت استعادة السيطرة على بوابة وطرقات مؤدية للمدينة كانت سيطرت عليها الأشهر الماضية، قبل أن تطردها قوات الجيش الأسبوع الماضي.

وأفادت المصادر أن قيادة الجيش في توصل مستمر مع دولة تشاد ومصر من أجل تنسيق الاتصالات مع الجانب السوداني لمنع مسلحي دافور من دخول الأراضي الليبية وإقامة تمركزات عسكرية بقصد السرقة وقطع الطريق.

وقال مصدر عسكري لــ"العربية.نت" إننا لا نستبعد أبدا تعاونا بين المسلحين السودانيين والمؤتمر منتهي الولاية بطرابلس بقصد زعزعة الاستقرار في الجنوب وفتح جبهة جديدة للقتال ضد الجيش الوطني.

وأضاف المصدر "أننا ننتظر أوامر قيادة الجيش للتقدم باتجاه الحدود لتأمينها كليا أمام أي اختراق وبالتالي تأمين مدينة الكفرة المستباحة من قبل جماعات مسلحة قادمة من جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة ومرتبطة بشكل وثيق بحملات الهجرة غير الشرعية إلى الشمال".