ليبيا.. طيران مجهول يجدد قصف درنة

تجدد القصف اليوم الاثنين مرة أخرى على مدينة درنة من قبل طيران حربي مجهول.

وقال شهود عيان من المدينة لــ"العربية نت" ان طيرانا مجهول الهوية استهدف حي "400 مسكن" شرقي المدينة صباح اليوم الاثنين.

ولم يتسنى معرفة حجم الاصابات والوفيات جراء القصف من مصادرنا بالمدينة.

يشار إلى ان حي "400 مسكن" يعج بالخلايا الارهابية حيث تتقاسم الحي جماعات منتمية لانصار الشريعة واخرى تنتمي لداعش.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تناقلت الأحد أنباء مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم امرأة وطفلها، في غارات جوية لطائرات حربية مجهولة على مدينة درنة شرق ليبيا.

ويسيطر على المدينة ائتلاف مسلحين تحت مسمى مجلس شورى المدينة مقرب من تنظيم القاعدة يتقاتل منذ أشهر مع تنظيم داعش الذي لا يزال يسيطر على منطقة الفتائح شرق المدينة.

فيما نفت قيادة سلاح الجو بالقيادة العامة للجيش الليبي صلتها بالقصف الجوي الذي استهدف مدينة درنة شرق البلاد صباح الأحد.

وأكدت القيادة في بيان رسمي أنها ما زالت تحقق في الجهة المسؤولة عن القصف إضافة لعدم وجود دلائل تؤكد أن الحادث الذي قتل فيه مواطنان تم بواسطة طائرة.