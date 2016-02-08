حكومة الوفاق الليبية تطالب بتمديد مهلة إعلان تشكيلتها

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طلب من مجلس النواب تمديد مهلة تقديم التشكيلة الجديدة لحكومة الوفاق حتى الأحد القادم.

وكان مجلس النواب أمهل المجلس الرئاسي أسبوعين لتقديم تشكيلة جديدة بديلة عن الأولى المؤلفة من 32 وزارة.

ورغم تصريحات مصادر وثيقة الصلة بالمجلس الرئاسي عن قرب إعلان التشكيلة الجديدة، فإن الخلافات استعرت من جديد حول حقيبة الدفاع التي تتنازعها عدة جهات بهدف السيطرة على مؤسسة الجيش التي تقاتل الإرهاب بالبلاد منذ أكثر من عام ونصف.

وتعترض شخصيات مشاركة في الحوار السياسي على صلة بالمؤتمر منتهي الولاية على بقاء الفريق أول "خليفة حفتر" على رأس مؤسسة الجيش، إضافة لبقاء المؤسسة العسكرية بهياكلها الحالية، فيما يطالب ضباط من الجيش وشخصيات قبلية داعمة للجيش ببقاء الفريق "حفتر" على رأس المؤسسة العسكرية.