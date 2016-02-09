بريطانيا: البنك المركزي في ليبيا يمول المجموعات المسلحة

قال بيتر ميلت، السفير البريطاني لدى ليبيا، إن البنك المركزي الليبي، الذي يديره الصديق الكبير، بطرابلس يغذي الحرب في ليبيا باستمرار دفعه مرتبات لعناصر المجموعات المسلحة، مساهماً بذلك في معضلة انتشار المجموعات المسلحة في البلاد.

وأوضح خلال كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، أن الشباب الليبي في ظل البطالة اندفع لحمل السلاح بانضمامه للمجموعات المسلحة بغرض الحصول على مرتب رسمي يدفعه البنك المركزي.

وكشف أن المجموعات المسلحة تهدد مباشرة مسؤولي البنك، كما حدث في عام 2012 عندما صوب مسلح مسدسه إلى رأس وزير المالية آنذاك وأجبره على توقيع صك مالي.

وتساءل ميلت عن كيفية الخروج من أزمة المجموعات المسلحة لاسيما أن الحكومة المقبلة ستستعين بها لحمايتها، وهذا يعني استمرار حصول المجموعات المسلحة على المال. وحذر من أنه إذا ما اتخذت الحكومة قرار منع صرف المرتبات المنظمة للمسلحين سينذر هذا بخطر حرب أهلية جديدة في ليبيا.

ورأى ميلت أن تطبيق خطط تمسح بتوظيف المسلحين في وظائف مدنية مقابل التخلي عن السلاح بشكل تدريجي قد يكون حلا على المدى الطويل لاسيما أن أغلب المجموعات المسلحة تتقاضى مرتبات بشكل منتظم ورسمي دون أن تقدم أي خدمة مدنية بالمقابل.

يشار إلى أن مجلس النواب الليبي أقال الصديق الكبير المعين من قبل المؤتمر الوطني منتهي الولاية وكلف نائبه علي الحبري، إلا أن الأول لا يزال يمارس مهامه بطرابلس بحماية من ميليشيات المؤتمر.