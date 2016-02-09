حكومة ليبيا: لا علاقة لنا بالقصف الجوي الذي استهدف درنة

نفت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في بيان لها قصف الجيش الليبي الوطني لمواقع تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة درنة على إثر ورود أنباء عن قصف طائرات حربية مجهولة حي الأربعمئة مسكن في درنة، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلب فيه رئيس حكومة التوافق الليبية فايز السراج من مجلس النواب تمديد فترة تشكيل الحكومة إلى الأحد القادم.

فمزيد من حالة السيولة في ليبيا تقدح في المشهد الأمني المشتعل أصلاً، وتضع العملية السياسية المتعثرة على شفير المجهول. مجهول ارتبط حتي بالطائرات التي ظلت تخترق الأجواء الليبية بهدف ضرب مواقع لتنظيم "داعش".

طائرات مجهولة قصفت حي أربعمئة مسكن موقعة ضحايا في صفوف المدنيين، وعلى الفور أصدرت الحكومة المؤقتة من طبرق بياناً قاطعاً بالنفي مسؤوليتها عن عمليات القصف التي شهدتها المدينة.

البيان دان عمليات القصف معتبراً أنها تهدف إلى خلط الأوراق والتشويش على المؤسسات الشرعية والجيش الوطني وإلصاق التهم به.

واعتبر البيان عمليات القصف التي طالت مدينة درنة أنها تشكل تداعيات سلبية على مسيرة الحوار الوطني الجاري في ليبيا، محذراً كافة الدول من انتهاك سيادة ليبيا واختراق أجوائها.

وطالبت الحكومة المؤقتة خلال بيانها الدول التي ترغب في مساعدة الحكومة الشرعية على محاربة "داعش" بضرورة التنسيق معها وأن يتم ذلك تحت إشرافها.

ومع الخشية المتزايدة من تنامي تنظيم "داعش" وتوسيع دائرة هجماته، قال رئيس البرلمان الأوربي خلال زيارة له إلى تونس إن الاستقرار في ليبيا في مصلحة كل المغرب العربي وكل أوروبا، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى قيام حكومة وحدة وطنية تتولى مهامها بدعم كامل من الشعب الليبي.

حكومة لم تزل العثرات في طريقها مع انتهاء المدة الممنوحة من قبل البرلمان المعترف به ما حدا برئيس الحكومة فايز السراج الطلب من البرلمان تمديدها حتى الأحد المقبل.