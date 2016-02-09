روسيا تبدي رغبتها في دعم ليبيا بالسلاح

كشف السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف عن رغبة بلاده في تزويد ليبيا بالسلاح لمكافحة الإرهاب.

وقال السفير بحسب وكالة الأنباء الروسية إن بلاده تقدمت لمجلس الأمن الدولي بطلب لصالح رفع حظر توريد السلاح عن ليبيا لتقديم المساعدة إليها لدعمها في حربها ضد تنظيم داعش.

وأوضح السفير أن على ليبيا توحيد مؤسساتها وتجاوز عقبة تعدد السلطات في البلاد لتسهيل مهمة المجتمع الدولي في دعمها، موضحا أن بلاده لا تستطيع تزويد بلاد بالأسلحة تتعدد فيها السلطات.

وأكد السفير أن بلاده مستعدة لاستئناف تصدير السلاح إلى ليبيا حال وصول فرقاء الأزمة المجتمعين في الوقت الخالي بالصخيرات المغربية إلى حكومة وطنية موحدة وأن لدى روسيا إمكانيات لدعم ليبيا في عديد المجالات.