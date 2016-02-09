ليبيا.. "حكومة المؤتمر" تهدد تونس بغلق الحدود

هددت حكومة المؤتمر منتهي الولاية في طرابلس، على لسان وزير خارجيتها علي بوزعكوك، السلطات التونسية من إغلاق الحدود معها حال استمرارها في حظر الطائرات الليبية من الهبوط في مطار قرطاج بالعاصمة التونسية.

واعتبر بوزعكوك، في مؤتمر صحافي مساء اليوم الثلاثاء بطرابلس، أن "الإجراءات الأمنية التي تتخذها تونس مخافة تسرب الارهاب لا يمكن قبولها، فالإرهاب في ليبيا يقوم به تونسيون ولم يثبت أن ليبيا واحدا شارك في عمليات ارهابية في ليبيا".

وأعرب بوزعكوك عن استيائه من "معاملة تونس للمواطنين الليبيين بسبب ما يتعرض له المرضى والمسافرون لتونس من مشقة أثناء التنقل من مطار صفاقس الى تونس العاصمة بعد منع السلطات التونسية هبوط الطيران الليبي بمطار العاصمة تونس".

وكانت السلطات التونسية أعلنت أول من أمس تمديد فترة منعها هبوط الطائرات الليبية بمطار تونس العاصمة لمدة مفتوحة دون الإعلان عن أسباب المنع.