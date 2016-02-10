الدفاع الأميركية تطلب 200 مليون دولار لحرب داعش بليبيا

قالت صحف أميركية إن وزارة الدفاع الأميركية تسعى للحصول على تمويل قدره 200 مليون دولار في موازنتها للعام القادم لدعم حربها على الإرهاب في ليبيا وأجزاء من شمال إفريقيا وغربها التي يسعى تنظيم داعش للتمدد فيها.

وتأتي تسريبات الصحف الأميركية في وقت تتباحث فيه أميركا مع حلفائها حول إمكانية توجيه عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في شمال إفريقيا، ومن بينها ليبيا، استمرارا لعملياتها في سوريا والعراق.

وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت قبل أيام عن قيام فرق استطلاع أميركية بالنزول في قواعد جوية ليبية بشكل يومي لجمع معلومات عن خلايا التنظيم وإمكان تواجدها.

وكانت تصريحات مسؤولين غربيين من أميركا وإيطاليا وفرنسا عكست نوايا المجتمع الدولي إزاء توسيع عملياتها لمواجهة الإرهاب، خصوصا تنظيم داعش الذي بدا جليا أنه نقل إدارته ومقاتليه من سوريا إلى ليبيا القريبة من الشواطئ الجنوبية لأوروبا.

ولم ترشح حتى الآن تفاصيل العملية العسكرية التي من المحتمل أن تكون بمشاركة قوات برية ليبية، فيما يكتفي المجتمع الدولي بتوجيه ضربات جوية.