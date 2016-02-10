سلاح الجو الليبي يستهدف الإرهاب في 3 مدن شرق البلاد

قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الليبي محمد منفور إن سلاح الجو نفذ عدداً من الطلعات الجوية شرق البلاد خلال أمس وصباح اليوم الأربعاء .

وأوضح المنفور في تصريح خاص لــ"العربية.نت" أن الغارات الجوية استهدفت معاقل الإرهاب في درنة وبنغازي وأجدابيا سواء كانت تمركزات للمقاتلين أو مخازن للذخيرة وبعض الآليات .

وأضاف المنفور أن الطائرات نفذت مهامها بنجاح ودقة في كل من منطقة الفتائح شرق درنة، حيث قصفت تمركزا لمقاتلي الإرهاب في بوعطني وقاريونس في بنغازي، إضافة إلى رتل من السيارات المسلحة كانت في طريقها للمرور في جنوب أجدابيا .

وقال المنفور إن سلاح الجو انتقل إلى خطوة جديدة ضمن حرب الجيش على الإرهاب، تتلخص في محاصرة الإرهاب ومراقبة تنقلاته واستهدافها بغية حصره في مناطق معينة، وهو ما نجح فيه إلى حد كبير جدا.