ليبيا.. ترحيل 8 تونسيين من طرابلس بتهمة الانتماء لداعش

أعلن ما يعرف بتشكيل "قوة الردع الخاصة" في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء عن ترحيل 8 أشخاص يحملون جوازات سفر تونسية، يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش.

وقال الردع في بيانه إن التحقيقات أثبتت أن الأشخاص الثمانية تسللوا إلى الأراضي الليبية بغية الالتحاق بعناصر التنظيم.

وأضاف البيان أن السلطة في طرابلس طالبت السلطات التونسية التعاون معها لاستقبال مواطنيها الثمانية عبر مطار صفاقس .

وأطلق الإسلامي المتطرف "عبد الرؤوف كاره" الموالي للمؤتمر الوطني منتهي الولاية على ميليشياته التي تعتبر الأقوى في طرابلس مسمى "قوة الردع الخاصة" وتتخذ من قاعدة امعيتيقة العسكرية مقرا لها والتي تضم أيضا المطار الوحيد بالعاصمة .

وكانت ميليشيا "كاره" قد أعلنت في أوقات سابقة عن مداهمتها لمواقع داخل العاصمة وخارجها والقبض على أعداد من الأجانب بتهم انتمائهم لتنظيم داعش، ونشرت تسجيلات مرئية على صفحتها على "فيسبوك" تظهر تحقيقها مع من قالت إنهم الأشخاص المقبوض عليهم واعترافاتهم بالانتماء للتنظيم.