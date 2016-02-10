نائب فايز السراج: الإعلان عن الحكومة بات وشيكاً

أعلن نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية والعضو بالمجلس الرئاسي للحكومة، أحمد معيتيق، أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة بات وشيكاً.

وأوضح معيتيق، في تدوينة على حسابه على فيسبوك، الأربعاء، أنه "لم يتبق إلا ساعات تفصلنا عن التوافق الحقيقي حول التشكيلة الجديدة والإعلان عنها لتتوج باعتمادها من مجلس النواب".

كما لفت إلى أن "المجلس الرئاسي قدم الكثير من التضحيات من أجل حل الكثير من الخلافات، فالوضع تطلب الكثير من الحكمة والصبر وصولاً إلى التوافق والتحاق الحكومة بركب الدولة".

ومنذ أيام والاجتماع التشاوري بين المجلس الرئاسي للحكومة ولجان الحوار منعقد في الصخيرات المغربية من أجل تشكيل حكومة جديدة بديلاً عن الأولى التي رفضها مجلس النواب.

كذلك أفادت الأنباء الواردة من الصخيرات بأن حقيبة الدفاع شكلت عقبة حقيقية أمام الإعلان عن تشكيلة الحكومة بسبب تنازع الأطراف الليبية على الحقيبة، حيث تصر بعضها على تعيين وزير للحقيبة مقرب من القائد العام للجيش، خليفة حفتر، وأخرى ترفض منحها لمقربين له بسبب رفضهم بقاء الجيش بهياكله وقياداته الحالية.