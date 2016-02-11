الجيش الليبي يحتجز سفينتين بالقرب من درنة

أعلنت قوات الجيش الليبي عن تمكنها من احتجاز سفينتين قبالة شواطئ منطقة قريبة من درنة شرق البلاد.

ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية عن مسؤول عسكري رفيع المستوى قوله، إن قواته تمكنت من احتجاز السفينتين اليوم الخميس داخل المنطقة المحظورة قبالة شواطئ رأس الهلال غرب مدينة درنة شرق ليبيا.

وأوضح المسؤول أن السفينتين، إحداهما تحمل علم جزر القمر، والأخرى تحمل العلم التركي ويستقلهما 25 شخصا من جنسيات سورية وتركية، وكانتا بميناء مصراته غرب البلاد متوجهين لليونان.

وأضاف أن الاحتجاز جاء بناء على مخالفة السفينتين لإعلان رئاسة أركان الجيش الليبي والمنظمة العالمية للبحار بشأن حظر الإبحار في المنطقة الواقعة بين درنة وبنغازي إضافة لمخالفتهما للتحذيرات.