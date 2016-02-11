بان كي مون والسيسي يبحثان هاتفيا الأزمة الليبية

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، بحثا خلاله الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة الليبية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد خلال الاتصال بدور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مثمناً جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب وتسوية أزمات المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مصر أن الاتصال تناول الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتسوية الأزمة الليبية، ولاسيما فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، حيث أكد الرئيس دعم مصر للجهود الأممية المبذولة في هذا الصدد وحثها للأطراف الليبية على تشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة مهمة على صعيد استقرار البلاد، منوهاً إلى أهمية رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي لتمكينه من مكافحة الإرهاب، وبسط السيطرة الأمنية على الأراضي الليبية.