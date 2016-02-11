بريطانيا تؤكد بدء طلعاتها الجوية في ليبيا

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبياس ألوود، أن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني نفذت عددا من الطلعات في الأجواء الليبية استعدادا لدعوة محتملة من حكومة الوفاق الليبية لدعم جيشها في مواجهة تنظيم داعش الذي لا يزال يتمدد في البلاد.

ولكن توبياس أكد خلال كلمته أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أن بلاده ليست لديها خطط حتى الآن لإرسال قوات برية، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.

وتابع "إن دولتنا ستدعم حكومة الوفاق حال الإعلان عنها في حربها على الإرهاب، لأنه يمثل الخطر الأكبر على مستقبل هذه الحكومة".

وتأتي تصريحات توبياس ضمن سلسلة تصريحات غربية متتابعة تعكس قرب إطلاق عملية عسكرية في ليبيا بالاشتراك مع الجانب الليبي لحرب تنظيم داعش الذي بات يسيطر على أجزاء وسط البلاد بالقرب من الهلال النفطي، إضافة لوجوده بشرق ليبيا ومخاوف من تمدده إلى الجنوب.