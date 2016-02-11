طرابلس تسعى لتسلم هانيبال القذافي من لبنان

قال الصديق الصور مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الخاص لسلطة المؤتمر الوطني منتهي الولاية بطرابلس إن مشاورات تجري منذ أيام مع السلطات اللبنانية بشأن تسليم هانيبال القذافي لسلطة طرابلس.

وأوضح الصور في مؤتمر صحافي ظهر اليوم الخميس في طرابلس أن حكومة طرابلس سلمت للسلطات اللبنانية ملفاً يحوي جرائم قتل وفساد ارتكبها هانيبال في ليبيا.

وأضاف الصور "نسعى لتسلم هانيبال لمقاضاته كما فعلنا مع رموز نظام حكم القذافي الموجودين بالسجون حاليا".

ولا يزال هانيبال نجل القذافي محتجزا في لبنان بعد أن ألقت السلطات اللبنانية القبض عليه في ديسمبر الماضي.

ويضم "سجن الهضبة" بطرابلس الخاضع لسلطة ميليشيات المؤتمر عددا من رموز النظام السابق من بيهم الساعدي النجل الثالث للقذافي وعبدالله السنوسي صهر القذافي ومدير مخابراته والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء إضافة لعدد آخر من أركان النظام.