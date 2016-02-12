ليبيا:اشتباكات بين ميليشيات مصراتة ومقاتلي داعش غرب سرت

أفادت مصادر وثيقة الصلة بالمجلس العسكري لمصراتة أن وحدات مقاتلة من المدينة كانت ترابط بالقرب من بلدة بوقرين القريبة من المدينة سيطرت صباح اليوم الجمعة على بوقرين واشتبكت مع عناصر داعش في بلدة الوشكة، بعد أن انسحب إليها مقاتلو التنظيم.

وقالت ذات المصادر في حديث خاص لــ"العربية.نت" إن وحدات من كتائب المحجوب والمرسى والحلبوص على مشارف بلدة الوشكة في انتظار أوامر عسكرية من مصراتة للسيطرة على البلدة التي لا يفصلها عن سرت سوى 100كم .

وبحسب ذات المصادر فإن ميليشيات المدينة التابعة للمجلس العسكري متأهبة منذ أيام في انتظار إطلاق المجتمع الدولي لعملية عسكرية ضد التنظيم في ليبيا.

ويسيطر تنظيم داعش على سرت وحتى بنجواد أولى مناطق الهلال النفطي شرقا، إضافة لعدد من البلدات غربي سرت كان آخرها بلدة بوقرين التي سيطر عليها منذ ثلاثة أسابيع قبل أن ينسحب منها اليوم.