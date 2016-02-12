ليبيا.. سقوط طائرة حربية في بنغازي

أكد مصدر عسكري رفيع المستوى بغرفة عمليات سلاح الجو الليبي أنباء سقوط طائرة حربية على المنطقة السياحية في بنغازي أثناء تأديتها لطلعة جوية على المنطقة.

ورجح مصدر لــ"العربية.نت" أن سقوط الطائرة كان بسبب خلل فني، مستبعداً امتلاك خلايا الإرهاب في بنغازي قدرات على إسقاط مقاتلات حربية خصوصا في وضع الحصار الذي تعيشه.

وأضاف المصدر أن سلاح الجو تمكن خلال يوم أمس الخميس من تدمير سفينة تحمل إمداداً عسكرياً في عرض البحر قبل أن تستطيع الاقتراب من شاطئ المنطقة الغربية من بنغازي.

وقال إن سلاح الجو واصل خلال الأيام الماضية استهداف عدد من تمركزات مقاتلي المجموعات الإرهابية ومخازن ذخيرتها في أكثر من مكان بغرب بنغازي التي باتت المجموعات الإرهابية محاصرة فيها.