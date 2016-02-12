الأمم المتحدة تثني على جهود حكومة الوفاق الليبية

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على جهود رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وعمله الدؤوب من أجل صالح ليبيا .

جاء ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه بان كي مون مع السراج اليوم الجمع، بحسب بيان للأمم المتحدة .

ووصف بان كي مون عمل السراج بــ"العمل الشاق من أجل صالح ليبيا"، مشيدا بالتقدم الكبير الذي أنجزه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في الظروف التي تمر بها البلاد .

وحث بان كي مون السراج وأعضاء المجلس الرئاسي على المضي قدما من أجل تذليل باقي الصعاب في طريق إعلان حكومة وحدة وطنية وتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب وقت .

واعتبر بان أن التصدي للتحديات ومن بينها الإرهاب والتدهور الاقتصادي لن يتأتى دون الوصول إلى حكومة وحدة وطنية.