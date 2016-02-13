ليبيا.. المبعوث الأممي يلتقي شخصيات أوروبية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مساء أمس الجمعة في ميونيخ عددا من مسؤولي الدول الغربية، من بينهم المبعوث الأميركي والإيطالي إلى ليبيا، إضافة لوزير خارجية هولندا ومسوؤلة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية لبحث الأوضاع في ليبيا.

ووفق منشور اليوم السبت على موقع البعثة الأممية فإن كوبلر بحث مستجدات الاوضاع في ليبيا ومن بينها مستجدات تشكيل حكومة وفاق ليبية مع شخصيات سياسية اوروبية رفيعة.

وتناقلت وسائل اعلام محلية ليبية انباء وصول رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لميونيخ صباح اليوم، لعقد لقاء تشاوري مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمبعوث الأممي كوبلر، ومن المنتظر ان يلتحق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب باللقاء المزمع عقده خلال الساعات القادمة.

وبحسب تقارير إعلامية ليبية فإن اللقاء سيبحث سبل تذليل الصعاب التي تعترض اعلان التشكيلة الجديدة لحكومة الوفاق لاسيما وأن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ينتمي لذات الكتلة النيابية التي أعلنت خلال الساعات الماضية عن سعيها الاطاحة بحكومة الوفاق بسبب عدم موافقة المجلس الرئاسي على تعيين شخصية مقربة من قائد الجيش "خليفة حفتر" لشغل حقيبة الدفاع.

ومن المنتظر أن يعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن تشكيلته الجديدة غدا صباحا كحد أقصى، بحسب المهلة التي منحها له مجلس النواب.