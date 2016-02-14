إيطاليا: سنقود الحراك العسكري في ليبيا

قالت روبرتا بينوتي، وزيرة الدفاع الإيطالية، إن دول فرنسا وبريطانيا وأميركا لن تقدم على حرب منفردة في ليبيا وإن قيادة أي عملية عسكرية في ليبيا ستكون لإيطاليا.

وأوضحت بينوتي في لقاء مع التلفزيون الإيطالي، اليوم الأحد، أن أي عملية عسكرية في ليبيا لن تكون بشكل منفرد كما هو الحال في عام 2011، بل سيتم التنسيق لها بقيادة إيطالية.

وأشارت إلى أن لقاء جمعها بوزراء الدفاع دول أميركا وفرنسا وبريطانيا أخيراً تم فيه التنسيق على منح إيطاليا "قيادة حراك عسكري في ليبيا" بعد أن وعد وزراء الدول الثلاث بتقديم عرض عن الوضع الراهن في البلاد.



وقالت "إن الحراك العسكري سيستهدف حماية منشآت النفط لاسيما منشآت شركة إيني الإيطالية في ليبيا".

وأضافت أن العملية في ليبيا هي عملية كبيرة تحتاج لتمويل إضافي قدره 600 مليون يورو، إذا ما نظرنا إلى أن المجتمع الدولي سيحارب "داعش" في ليبيا، إضافة إلى العراق وسوريا.