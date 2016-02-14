ترقب لإعلان حكومة ليبيا بعد خلافات حول الحقائب السيادية

أفادت مصادر ليبية من الصخيرات، أن المجلس الرئاسي بصدد إعلان التشكيلة المصغرة لحكومة الوفاق الليبي خلال الساعات المقبلة، حيث تسلم المجلس الرئاسي المكون من تسعة أعضاء دعوة مكتوبة، تشدد على ضرورة حضور جلسة اليوم، ومن المنتظر أن يتم إعلان الحكومة عقب هذه الجلسة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المجلس الرئاسي يتجه إلى إسناد حقيبة الدفاع إلى العقيد المهدي البرغثي، وتعيين العارف صالح الخوجة وزيراً للداخلية.

يذكر أن المهلة التي منحها البرلمان للمجلس الرئاسي لتشكيل الحكومة تنتهي اليوم، حيث من المفترض أن تطرح التشكيلة الجديدة يوم غد الاثنين على نواب البرلمان ليتم اعتمادها ومن ثم تباشر مهامها بشكل رسمي.