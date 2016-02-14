داعش يعدم 4 مدنيين بسرت رمياً بالرصاص

أعدم تنظيم داعش 4 مدنيين رمياً بالرصاص بميدان عام في مدينة سرت وسط البلاد، أمام مشهد من الناس بأحد ميادين المدينة، بتهم مشاركتهم في قتال التنظيم قبل أشهر إلى جانب جماعات أخرى.

ونقلت صحيفة بوابة الوسط الليبية عن مصادر مطلعة أن التنظيم نفذ حكماً بالإعدام على أربعة مواطنين ليبيين بالمدينة أمن مواطني مدينة سرت رمياً بالرصاص في الميدان العام بالمدينة.

وقالت المصادر إن تونسيا من عناصر التنظيم تلا منطوق حكم ما يعرف بــ"المحكمة الإسلامية"، قائلا إن المواطنين الأربعة شاركوا في قتال الجماعات السلفية في أغسطس من العام الماضي ضد التنظيم في المدينة قبل أن تنفذ عناصر التنظيم حكم الإعدام رميا بالرصاص .

وبموازاة تزايد الأنباء عن نية المجتمع الدولي إطلاق حملة عسكرية ضد التنظيم في ليبيا تتزايد جرائم التنظيم ضد المواطنين الليبيين، حيث أقدم الفترة الماضية على تنفيذ أحكامه بالإعدام وقطع الأيدي والجلد بحق مواطنين، فيما وصلت مئات الأسر النازحة من المدينة إلى مدن الجنوب والغرب جراء انهيار الوضع الأمني والمعيشي في المدينة.