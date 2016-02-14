ليبيا.. انتهاء مهلة تشكيل حكومة وفاق اليوم

تنتهي اليوم الأحد المهلة التي قدمها البرلمان الليبي للمجلس الرئاسي لتشكيل حكومة وفاق مصغرة وفق الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات في ديسمبر الماضي.

وتشير الأنباء إلى أن العقبات المتعلقة بالحقائب السيادية لم تذلل بعد، ولم يتضح إذا كان المجلس الرئاسي سيتمكن من إعلان حكومته خلال الساعات المقبلة، حيث من المفترض أن يصوت البرلمان يوم غد الاثنين على التشكيلة الجديدة ليتم اعتمادها بشكل رسمي.

يذكر أن مجلس النواب كان قد رفض التشكيلة السابقة لحكومة الوفاق والتي شملت أكثر من 30 حقيبة، كما طالب المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مصغرة خلال 10 أيام.