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مناشدات لإطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين في ليبيا

المصدر: دبي - قناة الحدث
صورة عامة من بنغازي
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تمكن المخطوفان اللبنانيان، اللذان فقدا في بنغازي أواسط ديسمبر الماضي، من التواصل مع مراسل "الحدث" محمد الهادي الحناشي، وذلك لطلب إيصال رسالتهم إلى الدولة اللبنانية من أجل التوسط لإطلاق سراحهم.

وكان سفير لبنان في ليبيا، محمد سكينة، قد أكد عملية الخطف الشهر الماضي، والتي طالت كلاً من محمد مصطفى نزهة وخالد مصطفى نزهة، مشيراً إلى أن عملية الخطف خلفيتها مالية لخلاف بين المخطوفين وشركائهما في مصلحة النجارة.

كما شدد السفير لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على أن الموضوع قيد المعالجة من قبل السفارة، ومن قبل أهل المخطوفين بعيداً عن الإعلام.

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