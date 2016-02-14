وفاة شخصين في أجدابيا والجيش يسيطر على معظم المدينة

ذكرت مصادر طبية في أجدابيا، وسط ليبيا، أن شابين توفيا إثر وصولهما لمستشفى المدينة، وذلك جراء انفجار لغم أرضي.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن الشابين كانا من ضمن أهالي المدينة المتطوعين مع وحدة من وحدات الجيش الوطني تقوم بتمشيط مزارع كانت مقرات لتنظيم "داعش" جنوب المدينة.

وعن الأوضاع بالمدينة، قال سكان محليون لـ"العربية.نت" إن الجيش بات يسيطر على أغلب أحياء المدينة بعد حصاره للمجموعات الإرهابية في مقار بالمنطقة الصناعية التي تشكل جزءا صغيرا من كامل مساحة المدينة.

وقالوا إن الحياة بدأت تعود لطبيعتها بعد توقف الاشتباكات، وعاد كثير من النازحين لبيوتهم.

وخاض الجيش الوطني في الأشهر الماضية معارك ضد تنظيم "داعش" الذي حاول السيطرة على المدينة لموقعها الاستراتيجي الرابط بين الصحراء والساحلي بمساعدة تنظيم "أنصار الشريعة" المتواجدة منذ ثلاث سنين بعدد من المواقع داخل المدينة.