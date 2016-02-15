أوروبا تدعو نواب ليبيا للمصادقة على حكومة السراج

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لهم في بروكسل اليوم الاثنين، مجلس النواب الليبي إلى المسارعة باعتماد التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الوفاق.

وحثت الممثلة العليا للسياسة الخارجية، فدريكا موغيرني، مجلس النواب لتمكين حكومة فايز السراج للعمل وتنفيذ برنامجها لاستقرار ليبيا، معتبرةً الخطة التي أقدم عليها مجلس السراج "خبرا سارا".

من جانبه، أعلن باولو غنتيلوني، وزير الخارجية الإيطالي، تجديد بلاده دعمها للسراج، مؤملا من مجلس النواب المصادقة على قائمته الوزارية الجديدة.

وأبدى غنتيلوني رضى بلاده عن خطوات السراج في سبيل إعلان حكومة وفاق تجمع فرقاء ليبيا وتحقق الاستقرار في البلاد.

أما فرانك-فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني، فقال: "كنا حريصين على لقاء رئيس مجلس النواب الليبي في مؤتمر ميونيخ ودعوناه إلى ضرورة الإسراع في اعتماد حكومة وفاق ليبية خلال هذا الأسبوع تمكن المجتمع الدولي من مساعدة ليبيا".

من جهته، شدد جان مارك هيرولت وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة إخراج ليبيا من أزمتها، داعياً مجلس النواب الليبي إلى ضرورة تمكين الحكومة الجديدة من العمل سريعا في العاصمة طرابلس لمواجهة تحديات البلاد.