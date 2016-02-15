البرلمان الليبي يرجئ التصويت على حكومة الوفاق

علق البرلمان الليبي المعترف به دولياً، اليوم الاثنين، جلسته التي كان من المقرر أن يصوت فيها على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، على أن تستأنف غدا الثلاثاء، مطالبا رئيس الحكومة المكلف فايز السراج بالحضور إلى البرلمان.

وقال النائب خليفة الدغاري، لوكالة "فرانس برس": "عُلِّقت جلسة اليوم على أن تستكمل غدا"، مضيفاً أن سبب تعليق الجلسة يعود إلى رغبة النواب في "معرفة برنامج الحكومة، ومناقشة السير الذاتية للوزراء".

وتابع أن السراج "لم يتواصل بشكل مباشر مع البرلمان، ولذا طالبنا بحضوره. يمكن له أن يطلب تأجيل الجلسة، لكننا نريد أن نراه تحت قبة البرلمان".

ويأتي إرجاء التصويت على الثقة بالحكومة التي أعلنها مساء الأحد المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، رغم الدعوات الدولية إلى الإسراع في هذه الخطوة على أمل توحيد السلطات المتنازعة في هذا البلد الذي يواجه خطرا إرهابيا متصاعدا.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين، عند وصولها لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الـ28 في بروكسل: "آمل في أن تتمكن ليبيا من الحصول على حكومة قادرة على أن تباشر عملها بشكل كامل في وقت قريب جدا".