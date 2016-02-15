ليبيا.. المجلس الرئاسي يدعو النواب لاعتماد حكومة الوفاق

دعا فتحي المجبري، الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجلس النواب إلى اتخاذ قرار حكيم بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية الجديدة واستحضار اللحظة التاريخية لإنهاء الانقسام في البلاد .

وقال المجبري في مؤتمر صحافي صباح اليوم الاثنين "إننا على ثقة في قدرة مجلس النواب على اتخاذ قرار سليم بشأن حكومة الوفاق واعتمادها بعد أن قدم أعضاء المجلس الرئاسي كل التنازلات التي من شأنها الحفاظ على تماسك المجلس مراعاة لمبدا التوافق .

ودعا المجبري علي القطراني النائب بالمجلس الرئاسي المقاطع لجلساته منذ أول أمس إلى الالتحاق بركب الوفاق من أجل الوطن .

وشدد المجبري على اتخاذ قرار حكيم ينهي حالة الانقسام، ويساعد على إعادة الحياة الطبيعية في ليبيا.

وأكد ثقته في البرلمانيين الليبيين وقدرتهم على اتخاذ قرار سليم بما يخص اعتماد الحكومة، لافتاً إلى أنه السيناريو الوحيد الذي يراه ويستشرفه المجلس الرئاسي، هو أن يتخذ البرلمان قراراً حكيماً.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر قد رحب بالإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق مقدما تهانيه للمجلس الرئاسي ولليبيين .

ودعا كوبلر في بيان له في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه بلاده من خلال اعتماد حكومة الوفاق وتمكينها من العمل بشكل سريع .

وقال "إن أنظار الشعب الليبي تتجه صوب حكومة الوفاق الوطني الجديدة لممارسة سلطاتها والعمل بإصرار من أجل إعادة توحيد مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار والأمن في جميع أنحاء ليبيا فعلى مجلس النواب تقدير هذه اللحظة".

من جانبه قال إبراهيم الدباشي مبعوث ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة "إن الأوضاع الخطيرة داخليا في البلاد واتجاه أنظار العالم إليها تحتم على مجلس النواب سرعة اعتماد الحكومة مع حقها في تغيير بعض أعضائها إن تطلب الأمر".

وشدد الدباشي في منشور على صفحته على فيسبوك على أن "تأخير اعتماد الحكومة ومباشرة أعمالها سيكلف الليبيين أكثر من المتوقع على مستوى محلي ودولي ".

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج قد أعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة ليل أمس الأحد مكونة من 13 حقيبة وزارية و5 وزراء دولة من بينهم ثلاث نساء.

وتخلف عن التوقيع النهائي على محضر إعلان الحكومة نائبين بالمجلس الرئاسي هما علي القطراني ممثل طيف سياسي واجتماعي موالٍ للمؤسسة العسكرية في شرق البلاد، بعد خلاف استعر داخل أعضاء المجلس الرئاسي حول حقيبة الدفاع التي منحت للمهدي البرغثي أحد ضباط الجيش قبل أن تتوسع دائرة الخلاف بإعلان القطراني اتهامه للمجلس الرئاسي بأنه تحت سيطرة جماعة الاسلام السياسي قائلا في تصريحات صحافية "إن ما يحدث الآن هو تسليم ليبيا للإخوان المسلمين".

والنائب الثاني عمر الأسود ممثل مدينة الزنتان بغرب ليبيا، الذي أعلنت ليلة البارحة عن أسباب تخلفه عن جلسة التوقيع بالقول "إن الشخصيات المكلفة بحمل حقائب الوزارات مجهولة ولم أستطع قراءات سيرهم الذاتية لأوافق عليهم"، متهماً المجلس الرئاسي بــ"عدم وجود شفافية في اختيار الوزراء وعدم وضوح معايير الكفاءة ومخالفة القوانين".

وينتظر أن يعقد مجلس النواب الليبي في طبرق شرق البلاد جلسة اليوم الاثنين لمناقشة تشكيلة الحكومة الجديدة للنظر في اعتمادها وسط أنباء عن مساعٍ لنواب شرق ليبيا لحجب الثقة عنها وتسمية حكومة جديدة .