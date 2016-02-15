ليبيا.. طيران مجهول يستهدف ميناء سرت

استهدف طيران حربي ظهر اليوم الاثنين ميناء سرت وسط البلاد، حسبما أكد شهود عيان.

وقال الشهود لــ"العربية.نت" إن أعمدة دخان استمرت في التصاعد لساعات إثر سماع دوي طائرات حربية قبل أن تقصف الميناء .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف الجوي حتى الآن، في وقت يؤكد فيه شهود العيان أن دوي الطائرات الحربية كان بعيدا في السماء، مما يرجح كونه طيرانا أجنبيا .

وكان طيران مجهول قد استهدف خلال هذا الشهر والشهر الماضي عددا من مراكز التنظيم في المدينة من بينها منطقة السبعة والظهير، إضافة لمناطق مجاورة للمدينة كمناطق أم القنديل والنوفلية التي أصبحت هي الأخرى من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.

ومن سيطرة تنظيم داعش على المدينة قبل عام تقريبا أصبح الميناء تحت سيطرة التنظيم لاستخدامه في استقبال مقاتليه والإمداد العسكري لخلاياه بالمدينة .