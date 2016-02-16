الاتحاد الأوروبي يمدد مهمته لحماية الحدود الليبية

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد مهمة عملية "يوبام - ليبيا" لمدة 6 أشهر إضافية لمساعدة ليبيا على إدارة حدودها ودعمها في إطار مهام التخطيط المدني.

وجاء القرار الأوروبي بعد انتهاء جلسة أمس الاثنين لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل على خلفية استمرار الأزمة الليبية وإمكانية تزايدها في المستقبل القريب خصوصا في المجال الأمني.

وبحسب بيان الاتحاد فإن تمديد المهمة سيمكن ليبيا من دعم قدرتها على حماية حدودها وفي مجال التخطيط المدني ودعم الجهود الأممية في ليبيا بالتنسيق مع السلطات الشرعية فيها.

وأشار البيان إلى أن العملية تستهدف تعزيز قدرات أمن حدود ليبيا عن طريق البر والبحر والجو.

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق عملية "يوبام - ليبيا" في مايو من عام 2013 بتكلفة قدرها 30 مليون يورو قبل أن يمدد لها منتصف العام الماضي.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن العملية التي تضم 110 شخص من خبراء أوروبيين مهمة من شأنها تعزيز وتحسين الأمن على الحدود البرية والبحرية والجوية في ليبيا ولحماية الحدود الأوروبية للسيطرة على موجات الهجرة غير الشرعية القادمة من الشمال الإفريقي خاصة شواطئ ليبيا.

