الجامعة العربية تحث نواب ليبيا على منح الثقة للحكومة

دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مجلس النواب الليبي إلى الإسراع في منح ثقته لحكومة الوفاق الوطني. ورحب العربي في بيان أصدرته الجامعة بالحكومة التي أعلن عنها فايز السراج الأحد الماضي داعياً البرلمان الليبي اإلى تمكين الحكومة من مباشرة أعمالها بشكل سريع وفقاً للاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر الماضي.

وناشد العربي في بيانه الأطراف الليبية ضرورة الالتفاف حول الاتفاق السياسي والحكومة المنبثقة عنه لضمان مرور المرحلة الراهنة بظروفها الصعبة إلى مرحلة الاستقرار.

كما اعتبر العربي أن تضييع الوقت يفوت فرصة على الليبيين للوصول إلى وفاق وطني يشكل ضماناً لعودة الاستقرار للبلاد والعبور نحو بناء دولة القانون وإعادة إعمار البلاد.

