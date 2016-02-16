الجيش الليبي ينفذ غارات على داعش.. ويصد هجوما ببنغازي

أكدت مصادر عسكرية من قاعدة الأبرق شرق البلاد أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الليبي استهدفت معقلين لتنظيم داعش بمنطقة الفتائح وشيحا بدرنة شرق البلاد.

وقالت لـ"العربية نت" إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت قصفا مكثفا من قبل سلاح الجو الليبي لمعاقل التنظيم في درنة وبنغازي ويمكننا تأكيد نجاح تنفيذ مهامها بشكل كبير.

وأضافت المصادر أنه بحسب تقارير مؤكدة فإن عددا من آليات التنظيم دمرت بالكامل إضافة لصور وصلت قيادة الجيش توضح أعدادا من جثث مقاتلي التنظيم بالمنطقة سقطوا تحت نيران سلاح الجو.

وعن بنغازي قالت المصادر إن الجيش صد هجوما مباغتا لمقاتلي التنظيم غرب المدينة مما تسبب في سقوط ثلاثة قتلى من صفوف الجيش إضافة لعدد من الجرحى.

وأوضحت المصادر أن سلاح الجو تمكن من المساهمة في صد الهجوم المباغت ملحقا أضرارا بليغة في آليات ومقاتلي التنظيم.

وقال إن هذا الهجوم المباغت هو محاولة من التنظيم كسر الحصار الخانق المضروب على خلاياه غرب بنغازي منذ أكثر من شهر.

مؤكدا أن عناصر أجنبية من بينهم تونسي وجدت جثثهم بعد صد الهجوم وانسحاب عناصر التنظيم من ساحة المعركة.

ويدور قتال ضارٍ منذ يومين بمدينة درنة بين مسلحي شورى المدينة المقرب من تنظيم القاعدة ومسلحي تنظيم داعش المتمركز في الفتائح وحي 400 شرق المدينة في ظل حصار مضروب على التنظيمين من قبل قوات الجيش الوطني التي تسيطر على المناطق والمدن المحيطة شرق البلاد.