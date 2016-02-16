جسر جوي سعودي إماراتي لإغاثة الليبيين

حطت على مدرج مطار الأبرق الدولي شرق ليبيا، أمس الاثنين، طائرة شحن محملة بالدقيق قادمة من السعودية والإمارات، لسد العجز المحتمل في السلعة، بجهود من قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر.

وقال رئيس لجنة الأزمة في المنطقة الشرقية وعضو المجلس البلدي لبلدية البيضاء، علي التريكي، إن "لجنة الأزمة المكونة من بعض عمداء بلديات شرق ليبيا توجهت إلى القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول خليفة حفتر، وطلبت تدخله في حل أزمة رغيف الخبز التي يعاني من نقصها المواطن خلال هذه الأيام".

وأضاف التريكي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) إن "لجنة الأزمة وضعت القائد العام في صورة الأزمة، وناشدته التدخل لحل المشكلة بعد أن عجزت الحكومة والمصرف المركزي عن حلها".

وأوضح التريكي أن "حفتر اتصل على الفور بقادة السعودية والإمارات من خلال علاقته الشخصية بهما".

وتابع "على الفور فتحت هاتان الدولتان جسرا جويا لتوريد كميات كبيرة من الدقيق، بدءًا من أمس الاثنين حتى 10 أيام أخرى، لإنهاء أزمة رغيف الخبز الذي يشكل شريانا للحياة وعصبا مهما لاستقرار الأوضاع، خصوصا مع اعتماد المواطن عليه في قوته اليومي".

ويأتي هذا النقص في السلع التموينية الأساسية لقيام مصرف ليبيا المركزي الذي تسيطر عليه ميليشيات فجر ليبيا بمنع إعطاء تصاريح شراء واستيراد للمواد الغدائية الأساسية خاصة الدقيق للمنطقة الشرقية منذ أشهر، ما تسبب في أزمة كبيرة تعاني منها مدن شرق ليبيا.