ليبيا.. رئيس الحكومة يطلب تأجيل جلسة منح الثقة أسبوعاً

أفادت مصادر مطلعة لـ"الحدث" أن رئيس الحكومة الانتقالية فايز السراج طلب تٲجيل جلسة البرلمان الليبي لمنح الحكومة الثقة إلى الاثنين المقبل لتعذر حضوره اليوم الثلاثاء إلى مدينة طبرق، لأسباب لوجيستية.

وكان البرلمان الليبي علق جلسته إلى اليوم لطلب النواب حضور رئيس الحكومة إلى الجلسة للاستفسار منه حول عدد من الأسئلة حول التشكيلة الحكومية. وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في مقابلة متلفزة أنه من حق أعضاء البرلمان التحفظ على بعض الأسماء المرشحة لحكومة الوفاق.

وقال صالح إن البرلمان لم يستلم الأسماء المرشحة لحكومة الوفاق إلا قبل ساعات قليلة من انعقاد الجلسة، موضحاً أن ذلك هو السبب وراء تأجيل التصويت على حكومة الوفاق. وأكد أنه تمت دعوة المجلس الرئاسي لحضور جلسة الثلاثاء، وذلك لمناقشة الحكومة المقترحة.

وأشار إلى أنه في حال اعترض 40 نائبا على أحد الوزراء سيكون على رئيس الحكومة استبداله، وذلك وفقا للوائح والقوانين.