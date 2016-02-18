النواب الليبي يعقد جلسات متواصلة لبحث منح ثقته للحكومة

قالت مصادر برلمانية من طبرق إن رئاسة مجلس النواب أعلمت أعضاءها بعقد جلسات مجلس النواب بشكل استثنائي على مدار الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع القادم.

وقالت المصادر لــ"العربية.نت" إن النواب سيجتمعون أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء القادمين لعقد جلسات متواصلة لمناقشة التشكيلة الوزارية الجديدة وإمكانية منحها الثقة.

وأكدت المصادر حضور فايز السراج ومجلسه الرئاسي لمجلس النواب بطبرق يوم السبت القادم في زيارة تستغرق يومين لتقديم برنامج حكومته والسير الذاتية لوزراء حكومته بحسب طلب مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وتوقعت المصادر أن يكون التصويت النهائي على الحكومة في جلسة الثلاثاء القادمة.

ولا تزال التشكيلة الوزارية الجديدة محل جدل واسع في أروقة مجلس النواب وسط مساعي أطراف ليبية لإقناع نواب من برقة، الساعين لإسقاط الحكومة بسبب عدم تعيين شخصية مقربة من مؤسسة الجيش بحقيبة الدفاع، لتمرير الحكومة التي تضغط أطراف دولية من أجل سرعة إقرارها ومنحها الثقة.