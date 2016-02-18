حفتر يعلن عن قرب التحرير النهائي لبنغازي والانتقال لسرت

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، الفريق خليفة حفتر، عن "قرب التحرير النهائي لمدينة بنغازي"، حسب ما أكده لـ"العربية.نت" محمد العبيدي، مدير مكتب الإعلام بقيادة الجيش الوطني الليبي.

وأوضح العبيدي أن "القيادة أعلمت قادة المحاور في بنغازي، خلال اجتماع الفريق حفتر بهم بمقر غرفة عمليات قاعدة بنينا الجوية في بنغازي أمس الأربعاء، عن وصول كافة العتاد العسكري اللازم للعملية الأخيرة لتحرير المدينة".

ونقل العبيدي أيضاً تصريحات الفريق حفتر لقادة المحاور عن قرب انتقال الجيش لمقاتلة الإرهاب في مدينة سرت عقب تحرير بنغازي.

وفي هذا السياق، أضاف: "الفريق حفتر شدد على أهمية مضي الجيش في مهمته الرئيسية، وهي مكافحة الإرهاب في كل ليبيا".

وأكد العبيدي أن قادة المحاور جددوا دعمهم لقيادة الجيش في مكافحة الإرهاب.

وبحسب العبيدي، فإن حفتر كان على رأس الاجتماع بحضور عبدالرزاق الناظوري رئيس الأركان، وصقر الجروشي آمر غرفة سلاح الجو، وعدد من الطيارين، إضافة لقادة المحاور في بنغازي.