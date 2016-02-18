حكومة الوفاق: ليبيا بمفترق طرق وعليها مقاومة الإرهاب

قال فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية "إن ليبيا تمر في مفترق طرق، وبين خيار تكون أو لا تكون".

جاء ذلك في كلمة مكتوبة وزعها مكتب السراج بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لثورة فبراير التي أطاحت بحكم القذافي.

ودعا السراج الليبيين للتكاتف من أجل إنقاذ البلاد ومواجهة الإرهاب.

وقال "إن الإرهاب يهدد مستقبل البلاد، وعلى أبنائنا في أنحاء ليبيا أن يعدوا العدة من أجل مقاومة الإرهاب الذي تمدد في بلادنا".

وطالب السراج الليبيين بالاستفادة من دروس السنوات القاسية الماضية بعد الثورة.

ومن المنتظر أن يحل السراج ومجلسه الرئاسي يوم السبت القادم في طبرق مقر مجلس النواب، بحسب طلب الأخير لعرض برنامجه والسير الذاتية لوزراء حكومته المقترحة في أمل أن يصادق عليها المجلس في جلسته الاثنين القادم.