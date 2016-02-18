ليبيا.. الجيش يحرر منطقتين في أجدابيا وبنغازي

أسفرت عمليات الجيش الليبي، اليوم الخميس، عن تحرير حي السلماني الغربي بمدينة بنغازي وشارع القلوز بمدينة اجدابيا.

وقالت مصادر متطابقة من قيادة الجيش الليبي لـ"العربية.نت" إن قواتنا خاضعت خلال أمس واليوم قتالا ضاريا في المدينتين ضمن خطة عسكرية تعتبر النهائية لتحرير بنغازي واجدابيا من نير الإرهاب فيهما.

وأوضحت المصادر أن معارك أمس واليوم أسفرت على تحرير نهائي لشارع القلوز باجدابيا التي تتحصن فيه عناصر إرهابية بمساعدة شباب الحي بالمدينة أسفرت عن مقتل جنديين وجرح آخر بينما تحولت وحدات للجيش إلى المعقل الأخير للإرهاب في المنطقة الصناعية المحاصرة لخوض المعركة الأخيرة فور وصول تعليمات قيادة الجيش.

وعن حي السلماني في بنغازي قالت المصادر إن المعركة عبارة عن مداهمة لبيوت عناصر من المدينة تعمل على تشويه الجيش وتتخذ اسم كتيبة "اولياء الدم" قامت بالاعتداء على الكثير من الأحياء وحرق بيوت واعتقالات، مما استدعى وقفها واعتقال من يقوم خلفها حتى لا تعرقل سير العمليات العسكرية.

وأضافت لقد تم ضبط كميات من الأسلحة والأموال داخل هذه البيوت، واعتقل من كان يتحصن داخلها ليتم تسلميهم للبحث الجنائي.

وعن معاقل الإرهاب قال"سلاح الجو لم يتوقف عن استهداف أي تحرك بهدف حصار الخلايا الإرهابية التي لم تعد تشكيل إلا جيوبا تتحرك في جنح الليل، ولم يعد من الصعب إنهاؤها، غير أن قيادة الجيش لديها أولويات وترتيبات معينة ننتظر الإذن وفقها لإنهاء الإرهاب المحاصر غرب المدينة بشكل نهائي خلال أيام.