ليبيا..حكومة طرابلس تطالب مقاتليها باستهداف داعش في سرت

أعلن خليفة الغويل، رئيس حكومة المؤتمر "منتهي الولاية" بطرابلس عن أوامر أصدرها لبدء تحرير مدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش.

وقال الغويل في كلمته في احتفالات فبراير ليلة الأمس بطرابلس، إنه بصفته "وزيرا للدفاع بالحكومة أصدر أوامره لرئيس الأركان العامة التابعة للمؤتمر بالتحرك الفوري لكل وحداتها إلى مدينة سرت وتحريرها من سيطرة داعش".

وطالب الغويل خلال كلمته من مقر وزارة الدفاع بطرابلس "كافة الثوار بالمدن الليبية للتوجه لمدينة سرت والانضمام إلى غرفة العمليات العسكرية التي أنشئت لقيادة العمليات العسكرية ضد داعش".

يشار إلى أن قوات المؤتمر منتهي الولاية انسحبت من مدينة سرت في فبراير من العام الماضي بعد شهرين من محاولتها السيطرة على حقول النفط في الهلال النفطي على خلفية نزاعات مسلحة بينها وبين مقاتلين تابعين لتنظيم أنصار الشريعة بسرت، الذين كانوا يقاتلون في صفوفها قبل إعلانهم مبايعة تنظيم داعش في وقت لاحق من ذات السنة.