دبلوماسي تونسي: 40 قتيلا من تونس والجزائر بقصف صبراتة

أكد مدير إدارة الإعلام بوزارة الخارجية التونسية، نوفل العبيدي، أنه وبالاستمداد لمعطيات المتوفرة من طرف السلطات الليبية، فإن الغارة الجوية التي استهدفت فجر اليوم الجمعة منزلين في صبراتة الليبية، التي تبعد حوالي100 كلم عن تونس، أسفرت عن جرح 6 تونسيين.

وقال العبيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 40 شخصا من تونس والجزائر.

كما أشار إلى أن الخارجية بصدد متابعة الملف والتنسيق مع السلطات الليبية الممثلة في تونس لتحديد ملابسات القصف الجوي.

يشار إلى أن المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا مارك تشيدل قال في تصريح تناقلته وكالات الأنباء العالمية إن قوات الجيش الأميركي نفذت ضربات جوية اليوم الجمعة ضد متطرفين مرتبطين بتنظيم داعش في ليبيا من بينهم التونسي نور الدين شوشان .

يذكر أن نور الدين شوشان أصيل ولاية سيدى بوزيد متهم بالضلوع في العملية الإرهابية التي حدثت بنزل في المنطقة السياحية القنطاوي بمدينة سوسة في صيف 2015 والتي أسفرت عن قتل 39 سائحا، وهو أيضا متهم بمحاولة اغتيال عضو مجلس نواب الشعب (البرلمان) رضا شرف الدين.