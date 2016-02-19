مجلس صبراتة: القصف الجوي خلف 41 قتيلاً و6 جرحى

أعلن المجلس البلدي لمدينة صبراتة أن القصف الجوي الذي استهدف منزلاً بالمدينة خلف 41 قتيلاً و6 جرحى من بينهم أردني مسيحي الجنسية.

وأضاف المجلس في بيان له مساء الجمعة أن طائرة مجهولة الهوية استهدفت "منزلاً وسط حي سكني في منطقة قصر العلالقة بالمدينة، وأن المنزل مستأجر من قبل أشخاص من جنسيات غير ليبية ضمنهم تونسيون يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم داعش".

وأوضح البيان أن عناصر الأمن عثرت على أسلحة متوسطة وحاملات قواذف (آر بي جي) وأسلحة خفيفة أخرى تحت ركام.

ولكن سكان محليون أكدوا لــ"العربية.نت" ملكية المنزل المكون من طوابق لــ"عبد الحكيم مشوط" أحد أبرز قيادات الجامعات المتطرفة بالمدينة.

وقال السكان إن مشوط يتخذ مسكنه كإقامة مؤقتة لعناصر أجنبية يستقبلهم في صبراتة قبل أن يقلهم إلى معسكرات أخرى من بينها الإقامة الرسمية لجماعات تنظيم داعش بــ"مصيف تليل" على شاطئ البحر.

وبحسب ذات المصادر فإن الطيران استهدف المنزل بأربعة صواريخ منتصف ليلة البارحة، ليترك محله ركاماً يصعب تبين ما تبقى تحتها، وشككوا في صحة معلومات بيان المجلس البلدي الذي يترأسه "حسين الدوادي" الذي اعتقلته السلطات التونسية قبل أشهر على خلفية علاقته بجماعات متطرفة قبل أن تطلق سراحه إثر اعتقال مواليه عددا من العمال التونسيين بالمدينة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية التي أوردت في عددها اليوم الجمعة الخبر، فإن الإدارة الأميركية تعتقد أن يكون "نورالدين شوشان" القيادي التونسي الذي شارك في التخطيط لهجومين إرهابيين سابقين بتونس من بين القتلى في حادث صبراته اليوم.

ويعد "نور الدين الشوشان" - تونسي الجنسية - من أبرز القيادات الإرهابية التي أصدرت الداخلية التونسية أمراً باعتقاله ضمن 4 آخرين خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية على متحف "باردو" بالعاصمة التونسية، وآخر في مصيف سياحي بمدينة سوسة.